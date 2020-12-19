19.12.2020 (20:00)
В Татарстане военные автоинспекторы провели акцию «Чистое стекло»
В Республике Татарстан сотрудники военной автоинспекции провели акцию «Чистое стекло», направленную на профилактику дорожно-транспортных происшествий.
В ходе мероприятия инспекторы ВАИ проверяли чистоту регистрационных номерных знаков транспортных средств, наличие омывающей жидкости и общую готовность военной техники к эксплуатации.
Всего было проверено около 200 единиц военной техники, в их числе КамАЗы, Уралы, УАЗы «Патриот» и Лады «Веста».
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