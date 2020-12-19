19.12.2020 (17:00)
Плавмастерская Балтийского флота зашла в Кипрский порт Лимассол
Плавучая мастерская «ПМ-82» Балтийского флота совершила деловой заход в порт Лимассол (Республика Кипр).
Во время делового захода экипаж плавучей мастерской осуществит пополнение запасов топлива и воды, затем продолжит переход в Сирийский порт Тартус.
В двадцатых числах декабря плавмастерская прибудет к месту назначения, где приступит к выполнению задач по обеспечению технической готовности кораблей и подводных лодок оперативного соединения ВМФ России, выполняющих задачи в этом регионе.
В составе экипажа «ПМ-82» находятся профильные специалисты, способные оперативно осуществлять различные виды ремонта кораблей и подводных лодок. Технические помещения плавучей мастерской представляют их себя небольшие цеха со всем необходимым оборудованием. Вспомогательное судно может оказывать техническую поддержку кораблям непосредственно в море и в местах базирования.
На борту вспомогательного судна постоянно находится группа антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтийского флота.
ПМ-82 30 ноября вышла из Балтийска и отправилась в Средиземное море для выполнения задач по предназначению.