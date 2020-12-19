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19.12.2020 (17:00)

Плавмастерская Балтийского флота зашла в Кипрский порт Лимассол

Плавучая мастерская «ПМ-82» Балтийского флота совершила деловой заход в порт Лимассол (Республика Кипр).

Во время делового захода экипаж плавучей мастерской осуществит пополнение запасов топлива и воды, затем продолжит переход в Сирийский порт Тартус.

В двадцатых числах декабря плавмастерская прибудет к месту назначения, где приступит к выполнению задач по обеспечению технической готовности кораблей и подводных лодок оперативного соединения ВМФ России, выполняющих задачи в этом регионе.

В составе экипажа «ПМ-82» находятся профильные специалисты, способные оперативно осуществлять различные виды ремонта кораблей и подводных лодок. Технические помещения плавучей мастерской представляют их себя небольшие цеха со всем необходимым оборудованием. Вспомогательное судно может оказывать техническую поддержку кораблям непосредственно в море и в местах базирования.

На борту вспомогательного судна постоянно находится группа антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтийского флота.

ПМ-82 30 ноября вышла из Балтийска и отправилась в Средиземное море для выполнения задач по предназначению.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Метки:
Балтийский флот
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