19.12.2020 (16:00)

В домовой церкви штаба Северного флота прошёл молебен в честь Николая Чудотворца

Сегодня в память о православном покровителе российских моряков святителе Николае архиепископе Мир Ликийских в домовой церкви штаба Северного флота, носящей имя Николая Чудотворца, состоялся молебен. Его провёл настоятель Свято-Андреевского Морского Кафедрального Собора в городе Североморске и помощник командира соединения ракетных кораблей по работе с верующими военнослужащими протоиерей Александр Козачук.

На молебне в домовом храме штаба присутствовали командующий флотом Герой России адмирал Алксандр Моисеев, офицеры и военнослужащие по призыву центра обеспечения штаба флота.

После проведения церковной службы отец Александр рассказал военнослужащим эпизоды из жития Николая Чудотворца, поясняющие, почему на Руси его особенно почитали, а также поведал, что традицию дарить рождественские подарки также заложил святитель Николай.

После молебна православные военнослужащие воспользовались возможностью приложиться к мощам святых покровителей российского воинства, хранимых в специальном ковчеге, впервые принесённом в домовой храм штаба флота, а также поставили свечки во здравие родных и близких.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице