19.12.2020 (15:30)

Новейшая атомная подводная лодка «Казань» выполнила стрельбу противокорабельной крылатой ракетой в Белом море

Головной корабль проекта «Ясень-М» – атомный подводный ракетный крейсер «Казань» успешно выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой "Оникс" по морской цели. Ракетная стрельба проводилась из полигонов боевой подготовки Северного флота в акватории Белого моря в рамках очередного этапа государственных испытаний. Морская мишенная позиция была успешно поражена.

Охрану водного района и обеспечение стрельб выполняли корабли и суда Беломорской военно-морской базы Северного флота. На очередной этап государственных испытаний ракетный атомный подводный крейсер «Казань» вышел в конце прошлой недели со штатным экипажем и приёмо-сдаточной командой на борту.

Ранее, в ноябре текущего года, атомный подводный ракетный крейсер «Казань» успешно выполнил две испытательных стрельбы – по береговой цели крылатой ракетой «Калибр» и крылатой ракетой «Оникс» по морской цели.

В полигонах боевой подготовки Северного флота крейсер «Казань» продолжает проведение ряда испытаний корабельных систем, агрегатов, комплексов корабельного вооружения, основных систем и механизмов корабля. После завершения всей программы государственных испытаний атомный подводный ракетный крейсер «Казань» будет принят в состав Военно-Морского Флота России.

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