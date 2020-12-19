19.12.2020 (15:00)

Первая партия вакцины из 400 доз от COVID-19 прибыла для военнослужащих воронежского гарнизона Западного военного округа

Первая партия вакцины от коронавирусной инфекции прибыла в Воронеж для вакцинации военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа.

Вакцину доставили из Санкт-Петербурга военные медики железнодорожным транспортом в специальных хладоконтейнерах для поддержания фиксированной отрицательной температуры -18о С.

На начальном этапе вакцинации на добровольной основе участие примут около 400 военнослужащих.

В первую очередь вакцину получат военные медицинские работники, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных с COVID-19, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей общевойсковой армии ЗВО в городе Воронеж.

Вакцинацию вторым компонентом планируется завершить до 30 января. Всего в ЗВО уже завезено более 3 тыс. доз вакцины от новой коронавирусной инфекции. До конца декабря общее число доз вакцины вырастет до 6 тыс.

27 ноября Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на заседании Коллегии военного ведомства сообщил, что в соответствии с поручением Президента Российской Федерации началась вакцинация личного состава Вооруженных Сил против новой коронавирусной инфекции. Всего планируется вакцинировать свыше 400 тыс. военнослужащих.

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