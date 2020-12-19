19.12.2020 (14:30)

В Ленобласти снайперы ЗВО совершенствовали навыки стрельбы в ночных условиях

Снайперы соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в рамках учебных сборов выполнили упражнения стрельб из штатного стрелкового оружия на максимальные дальности в дневных и ночных условиях видимости.

В рамках практического этапа обучаемые совершенствовали навыки работы в составе снайперских пар, ведении наблюдения за полем боя, своевременном обнаружении и уничтожении целей как днем, так и ночью в различных климатических условиях с применением специальных тепловизионных прицелов 1ПН-140.

Кроме того, военнослужащие в составе группы выполнили нормативы по скрытному перемещению, оборудованию и занятию огневых позиций, осуществили отход после выполнения задачи в точку сбора.

В проведении сборов задействовано более 50 военнослужащих. Суммарная оценка обучаемым выставляется по результатам выполнения упражнений стрельб и нормативов по тактико-специальной, огневой и медицинской подготовкам.

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