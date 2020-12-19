19.12.2020 (14:20)

В соединения и воинские части РВСН прибыло более восьми тысяч призывников

С начала осеннего призыва 2020 года в соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения прибыло уже более восьми тысяч военнослужащих молодого пополнения.

В числе призываемых граждан, прошедших подготовку в данных организациях более одной тысячи специалистов по эксплуатации автомобильного транспорта.

В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в соединениях и воинских частях РВСН проводятся все необходимые профилактические мероприятия по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции среди военнослужащих.

Все военнослужащие из числа молодого пополнения, прибывающие для прохождения военной службы, обеспечиваются персональными электронными картами, которые в дальнейшем будут использоваться, как при прохождении военной службы, так и после увольнения в запас.

Кроме того, призывники обеспечиваются сим-картами для связи с родителями, которая позволяет военнослужащему звонить родным с места прохождения службы на льготных условиях.

Служебная деятельность солдат, проходящих военную службу по призыву в РВСН, направлена на обеспечение поддержания неснижаемого уровня готовности воинских частей РВСН к выполнению задач по предназначению.

В осенней призывной кампании 2020 года на комплектование соединений и воинских частей Ракетных войск стратегического назначения поступит более 9 тыс. человек нового пополнения.

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