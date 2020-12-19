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19.12.2020 (14:10)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошел турнир по мини-футболу

В рамках годовой спартакиады в Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели соревнование по мини-футболу.

В соревновании приняло участие 8 команд представляющие различные подразделения ОГРВ ПРРМ. Турнир включал в себя групповую стадию, а после игры на выбывание по олимпийской системе.

По условиям футбольного турнира среди подразделений ОГРВ ПРРМ команды были разделены на 2 группы по 4 команды. В следующий раунд выходили команды, занявшие в своих группах первые два места.

По итогам турнира кубок ОГРВ ПРРМ по мини-футболу завоевали военнослужащие роты мобильных средств связи. Победителям и призерам турнира были вручены грамоты, медали и кубок.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , ОСК "Запад" , Спорт
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