19.12.2020 (14:00)

Мемориальный комплекс «Дорога памяти» пополнен капсулами с землей с мест захоронения советских воинов в Республике Беларусь

В Военно-мемориальном комплексе «Дорога памяти» в Парке «Патриот» прошла торжественная церемония передачи и закладки капсул с землей с мест захоронений советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны на белорусской земле.

Латунные гильзы с землей с мест захоронений передал заместителю Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенанту Юнус-Беку Евкурову Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир Семашко.

«Давно отгремели залпы Великой Отечественной войны и поколение, вершившее Великую Победу, понемногу становится историей, но память о наших предках будет жива всегда, это основа нравственного воспитания будущих поколений наших народов», – сказал замминистра РФ Юнус-Бек Евкуров и поблагодарил в лице Посла весь белорусский народ за участие в акции «Горсть памяти».

«Память о Великой Отечественной войне – святое дело для белорусского народа, - в свою очередь сказал Владимир Семашко. – Мы очень активно работаем с братской Россией. Создано Союзное государство. Российско-белорусские отношения развиваются в политическом, экономическом и военном направлениях. Россия и Республика Беларусь – братья на века. На примере мужества и героизма наших отцов, дедов и прадедов мы воспитываем детей и внуков – это залог нашего общего будущего».

Гильзы с землей, собранной с братских могил и захоронений советских воинов на территории Белоруссии, с воинскими почестями под звуки оркестра были заложены в мемориальные плиты комплекса «Дорога памяти».

Всего, в общей сложности белорусская сторона передала 6 817 гильз с землей.

После завершения укладки гильз диктор объявил минуту молчания в честь памяти воинов, павших на полях Великой Отечественной войны. Зазвучал звук метронома. По окончании минуты молчания оркестр Минобороны России поочередно исполнил Государственные гимны Российской Федерации и Республики Беларусь.

Юнус-Бек Евкуров, Владимир Семашко и Атташе по вопросам обороны при Посольстве Республики Беларусь в Российской Федерации полковник Евгений Артеменко возложили цветы к постаментам.

По окончании церемонии Юнус-Бек Евкуров и Владимир Семашко посетили Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации и комплекс «Дорога памяти».

Справочно:

Масштабная акция под названием «Горсть памяти» приурочена к 75-й годовщине Победы. В ее рамках земля с многочисленных мест захоронений советских воинов в России и помещается в специальные контейнеры – «солдатские кисеты». Их, в свою очередь, закладывают в гильзы артиллерийских снарядов, которые с воинскими почестями закладывают на мемориальном комплексе вокруг Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации в Парке «Патриот».

Кисеты с землей с мест захоронения павших советских воинов 30 апреля 2020 г. были переданы в Минске Чрезвычайному и Полномочному Послу Российской Федерации в Республике Беларусь в торжественной обстановке.

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