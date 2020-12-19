19.12.2020 (13:40)

Юнармейцы подвели итоги года

Пятый внеочередной слёт движения «Юнармия» прошёл в Национальном центре управления обороной Российской Федерации в субботу, 19 декабря. В рамках слёта были подведены итоги 2020 года, решены важные организационные вопросы, а также были намечены ключевые направления дальнейшего развития движения.

Заместитель Министра обороны России – начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов отметил на слёте, что «Юнармия» сегодня – «это инициативный, узнаваемый и востребованный передовой отряд молодежи, насчитывающий более 740 тысяч юношей и девушек».

Он подчеркнул, что уходящий год отмечен хорошими результатами в области профессионального самоопределения. Также немаловажно отметить, что более тысячи юнармейцев стали курсантами высших военно-учебных заведений.

«Важно и дальше увлекать ребят спортом, наукой, техникой, творчеством, нужными и полезными для общества начинаниями. Воспитывать молодежь, которая будет гордиться своей страной, её достижениями и историей, будет связывать с Россией свое будущее и, конечно же, будет отстаивать ее национальные интересы", - подчеркнул Андрей Картаполов.

В ходе слёта состоялась церемония награждения участников смотра-конкурса региональных отделений движения «Юнармия» на кубок заместителя министра обороны – начальника ГВПУ ВС РФ за 2020 год. Картаполов вручил экс-начальнику Главного штаба «Юнармии» Роману Романенко памятную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» за активное участие в патриотическом воспитании граждан и решении социально-экономических проблем ветеранов Великой Отечественной войны.

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