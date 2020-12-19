19.12.2020 (13:20)

В этом году в Минобороны России во всех военных округах проведен ремонт и обустройство 1665 объектов социального назначения и жилого фонда

Среди них – 19 детсадов и 13 школ, в 10-ти закрытых военных городках оборудовано 12 самых современных детских игровых площадок

Эту субботу в военном городке п. Егорьевск-6 Московской области состоялось торжественное открытие детского сада для детей военнослужащих и жителей близлежащих населённых пунктов.

По решению заместителя Министра обороны Российской Федерации

генерала армии Дмитрия Булгакова для создания комфортных условий проживания военнослужащих и членов их семей произведены работы по ремонту здания и обустройству прилегающей территории детского дошкольного образовательного учреждения в военном городке.

В торжественной церемонии открытия принял участие Начальник штаба материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Владимир Тришункин, представители подрядных организаций и администрации г. Егорьевска.

Работы по комплексному обустройству детского сада осуществлялись Департаментом эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Минобороны России.

В рамках ремонтных работ в здании полностью заменены инженерные системы электроснабжения, отопления и водоснабжения, отремонтирована кровля площадью более 1,6 тыс. м2, отремонтировано 65 внутренних помещений, входные группы, полностью заменены внутренние и внешние инженерные системы, проведено художественное оформление детских групп. Произведено утепление здания современным навесным вентилируемым фасадом площадью более 1,2 тыс. м2. Для качественного обеспечения коммунальными ресурсами смонтирован новый тепловой пункт и система водоотведения, заменено более 600 м наружных трубопроводов.

При укреплении несущей способности здания, впервые в рамках текущего ремонта использована технология усиления стен методом инициирования - заполнение пустот под высоким давлением сверхтекучим микроцементным раствором.

В детском саду «Светоячок» созданы замечательные условия для всестороннего развития маленьких граждан, их отдыха и укрепления здоровья.

Всего детский сад рассчитан на 160 детей и 16 штатных сотрудников. В нем обустроено 7 детских групп, которые художественно оформлены и обставлены новой мебелью.

На втором этаже обустроен зимний сад с панорамными окнами. Противопожарную безопасность обеспечит установленные системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения управления эвакуацией.

На прилегающей территории размещены 5 современных игровых комплексов с безопасным покрытием, установлено 83 малые игровые формы, современные осветительные мачты со сверхмощными светодиодными светильниками, асфальтировано более 1,7 тыс. м2 дорог, обустроено около 300 м2 тротуарных дорожек, отсыпано плодородной почвой более 5,2 тыс. м2 территории, высажено 650 хвойных растений.

Обновленный детсад «Светлячок» станет для десятков ребятишек вторым домом рядом со службой и работой их пап и мам.

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