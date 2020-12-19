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19.12.2020 (13:00)

В Амурском объединении ВВО проводятся комплексные противоэпидемические мероприятия с прибывающими призывниками

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) с прибывающим молодым пополнением проводятся комплексные противоэпидемические мероприятия для предупреждения распространения вирусных инфекций.

Для новобранцев в казармах выделены отдельные этажи, в которых молодое пополнение проходит изоляцию в течение двух недель. Для них организованы спальные места, учебные классы, в которых они изучают основы военной службы, а также комната досуга, спортивный уголок и другие помещения. С молодым пополнением в течение двух недель проживают офицеры, прибывшие вместе с ними со сборных пунктов. В казармах несколько раз в день проводится дезинфекция и регулярный контроль за состоянием здоровья.

Подобные карантинные меры необходимы, чтобы исключить занесение и распространение вирусных инфекций на территорию соединений и воинских частей.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , COVID-19
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