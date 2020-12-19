19.12.2020 (12:40)
Российские военнослужащие в Приднестровье организовали экскурсию для юнармейцев
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели экскурсию по военному городку для юнармейцев.
В ходе экскурсии по военному городку военнослужащие познакомили юнармейцев с жизнью и бытом личного состава, показали казарму, столовую, а также учебно-материальную базу и военную технику.
В рамках экскурсии юнармейцам показали спортивные объекты инфраструктуры ОГРВ ПРРМ среди которых военизированная полоса препятствий, футбольное поле, ледовый каток, волейбольная и баскетбольная площадка, летний бассейн, тренажерный зал, а также залы, оборудованные для различных единоборств.
В завершении визита юнармейцев в ОГРВ ПРРМ, военнослужащие пригласили детей посетить тренировки по интересам, которые проходят на регулярной основе в спортивном клубе «Красная Звезда».