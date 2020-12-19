19.12.2020 (12:20)

Сотрудники военной полиции ВВО приняли активное участие в организации юнармейской игры в Еврейской автономии

В столице Еврейской автономной области состоялась военно-спортивная игра «Кадеты Отечества». В ней приняло участие девять команд г.Биробиджана. Помощь в организации и проведении игры оказали военнослужащие подразделения военной полиции Восточного военного округа.

В ходе состязаний ребята преодолевали полосу препятствий, состоящую из элементов разной степени сложности, соревновались в меткости стрельбы, точности в метании гранат, скорости в разборке и сборке автомата Калашникова, а также в знании военной истории.

Самым тяжелым и одновременно интересным испытанием для ребят стал марш-бросок с выполнением различных заданий и преодолением препятствий.

Судьями и помощниками на всех этапах явились военнослужащие.

По итогам соревнований лучшие команды были награждены грамотами и сладкими подарками.

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