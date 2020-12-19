19.12.2020 (12:00)

Психологи соединений и воинских частей 41 ОА ЦВО осуществили психологическое сопровождение более 3 тысяч военнослужащих

За прошедший учебный год психологи соединений и воинских частей 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа провели изучение более 3 тысяч военнослужащих в рамках психологического сопровождения.

В целях сохранения и укрепления психического здоровья военнослужащих, профилактики негативных психоэмоциональных состояний, нарушений воинской дисциплины и правопорядка военные психологи проводят индивидуальные психодиагностические обследования военнослужащих и групповые психологические тренинги. Для формирования психологической устойчивости к стресс-факторам военными психологами применяются идеомоторные упражнения и аутогенные тренировки.

Проводимые мероприятия направленны на повышение личной психологической подготовленности военнослужащего и умение правильно реагировать в экстремальных ситуациях.

Особое внимание уделяется психологическому сопровождению военнослужащих при выполнении ими учебно-боевых задач в различных климатических условиях.

До конца года психологам предстоит завершить комплексное обследование молодых солдат, призванных на военную службу осенью текущего года.

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