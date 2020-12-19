19.12.2020 (11:30)

Екатеринбургское суворовское военное училище отмечает 77-летие со дня образования

Екатеринбургское суворовское военное училище отмечает 19 декабря 77 лет с момента образования.

«Наши сердца наполняет гордость за выпускников, достигших успехов в ратном деле и труде на благо Родины. Среди них видные военные и государственные деятели, дипломаты, генералы, офицеры Вооружённых Сил России. Их патриотизм, верность воинскому долгу сегодня наследует молодое поколение суворовцев. Свой вклад в патриотическое воспитание суворовцев вносят педагогические работники. Наша общая задача - сохранить кадетские традиции, преумножить могущество страны», - отметил в поздравлении начальник училища полковник запаса Юрий Затонацкий.

Екатеринбургское суворовское военное училище было сформировано в 1943 году в городе Елец Орловской области. В сентябре 1947 года Орловское СВУ переводится в Свердловск и с мая 1948 года становится Свердловским, а с апреля 1991 года — Екатеринбургским.

За годы существования училища многие поколения суворовцев получили путевку в жизнь, среди его выпускников стали генералами более 60 человек, свыше 700 кандидатов и докторов наук, около 800 выпускников окончили училище с золотой и серебряной медалями. Училище славится хорошими традициями, воспитатели и преподаватели отдают все свои силы и знания воспитанникам. 11 выпускников училища награждены высшей государственной наградой — золотой звездой Героя Российской Федерации, один — золотой звездой Героя Советского Союза. Выпускником 5 роты являлся Герой России подполковник Пешков Олег Анатольевич, погибший при выполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике.

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