19.12.2020 (11:00)

Военные медики завершили работу в Курганской области

Специалисты сводного медицинского отряда Минобороны России, оказывающие помощь медицинскому персоналу курганских больниц в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией, завершили работу в регионе. При участии военных медиков прошли лечение и были выписаны более 2,5 тыс. пациентов.

Военные медики и специалисты гражданского здравоохранения за время совместной работы выработали единую систему оказания медицинской помощи больным COVID-19. Организовали работу сортировочной площадки для приёма и распределения пациентов по лечебным учреждениям региона, в зависимости от степени тяжести заболевания, что позволило сократить время с момента вызова скорой до оказания помощи пациентам в стационарах. Создали единый центр респираторной поддержки больных с острой дыхательной недостаточностью, в котором прошли лечение более 400 больных. В нем были сконцентрированы кадровые ресурсы и необходимое оборудование для инвазивной и неинвазивной респираторной поддержки: аппараты высокопоточной оксигенации и искусственной вентиляции легких. На базе сортировочной площадки организована работа амбулаторно-поликлинического центра, основная задача которого – проведение клинико-диагностических исследований, назначение и корректировка лечения амбулаторных пациентов с COVID-19, имеющих признаки осложнения болезни. На данном этапе военные медики совместно с гражданскими специалистами оказали помощь около 500 пациентам с легкой формой течения COVID-19.

Кроме того, военные специалисты, оказали помощь в организации работы санитарных пропускников, реализации противоэпидемических мероприятий, организовали проведение вебинаров, консультаций и лекций для медицинского персонала лечебных учреждений Курганской области.

«Военные медики оказали неоценимую помощь, учитывая опыт, знания, которые ими были приобретены в период 2020 года в других регионах при развертывании военных госпиталей. Весь комплекс предпринятых мер позволил стабилизировать ситуацию, обеспечить качество лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В настоящее время регион по всем показателям сегодня находится в «зелёной зоне», - подчеркнула исполняющая обязанности заместителя губернатора Курганской области по социальной политике Лариса Кокорина.

Сводный медицинский отряд специалистов Минобороны России приступил к оказанию помощи в Курганской области 28 октября. В составе отряда военные анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, терапевты, инфекционисты, кардиологи и эпидемиологи, имеющих опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

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