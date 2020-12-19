19.12.2020 (10:30)

Экипаж подводной лодки «Дмитров» выполнил минные постановки и «спрятался» от противолодочного вертолёта

Дизель-электрическая подводная лодка Балтийского флота «Дмитров» продолжает отработку элементов курсовой задачи Л-3. Она является неотъемлемой частью программы подготовки подводного корабля к выполнению задач по предназначению с выполнением боевых упражнений в различной оперативно-тактической обстановке.

В рамках плановой отработки элементов курсовой задачи в районе боевой подготовки Балтийского флота экипаж «Дмитрова» успешно выполнил комплекс мероприятий по постановке условного минного заграждения из торпедных аппаратов в подводном положении.

На следующем этапе учения подводники отработали задачи совместно с лётчиками морской авиации флота. С аэродрома «Донское» в Калининградской области были подняты два противолодочных вертолёта Ка-27 задачей которых было обнаружить ДЭПЛ «Дмитров», экипаж лодки, в свою очередь должен был избежать контакта. Используя гидрологию моря и ухудшившиеся гидрометеорологические условия, по которым вертолёты не смогли продолжить поиск, подводникам удалось успешно уйти от контакта с противолодочными вертолётами.

Днём ранее экипаж ДЭПЛ «Дмитров» выполнил комплекс торпедных стрельб по надводным и подводным целям из подводного положения.

Справочно:

Лодки проекта 877 («Варшавянки») являются самыми малошумными российскими субмаринами, что объясняется отсутствием шумных силовых агрегатов, выверенной обтекаемой формой и специальным гидроакустическим покрытием корпуса. На Западе за высокую скрытность этот класс подводных лодок получил уважительное прозвище «Чёрная дыра». Субмарины данной серии могут противодействовать как подводным, так и надводным кораблям, и предназначены для защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций.

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