19.12.2020 (10:00)

Военная полиция КФл обеспечила охрану командных пунктов батальонной тактической группы морской пехоты

Подразделения военной полиции Каспийской флотилии (КФл) отработали задачи организации службы в полевых условиях на полигоне Аданак в Дагестане.

В рамках полевого выхода военные полицейские обеспечили охрану командных пунктов батальонной тактической группы (БТГр) морской пехоты КФл в районе сосредоточения основных сил и средств.

В ходе учения военнослужащие военной полиции организовали взаимодействие с подразделениями, обеспечивающими безопасность полевого подвижного пункта управления, а также с расчетами беспилотных летательных аппаратов (БЛА), постами радиационной, химической и биологической защиты, дежурными силами противовоздушной обороны и группами фортификационного оборудования.

На контрольно-пропускном пункте подразделения военной полиции продемонстрировали навыки применения технических средств охраны и действия при отражении нападения диверсионных групп условного противника. Кроме того, военные полицейские в полевых условиях выполнили оборудование и маскировку опорного пункта подразделения.

Всего на полевой выход было привлечено более 40 военнослужащих военной полиции, задействовано несколько единиц армейских бронеавтомобилей «Тигр».

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