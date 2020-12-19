19.12.2020 (10:00)
Военная полиция КФл обеспечила охрану командных пунктов батальонной тактической группы морской пехоты
Подразделения военной полиции Каспийской флотилии (КФл) отработали задачи организации службы в полевых условиях на полигоне Аданак в Дагестане.
В рамках полевого выхода военные полицейские обеспечили охрану командных пунктов батальонной тактической группы (БТГр) морской пехоты КФл в районе сосредоточения основных сил и средств.
В ходе учения военнослужащие военной полиции организовали взаимодействие с подразделениями, обеспечивающими безопасность полевого подвижного пункта управления, а также с расчетами беспилотных летательных аппаратов (БЛА), постами радиационной, химической и биологической защиты, дежурными силами противовоздушной обороны и группами фортификационного оборудования.
На контрольно-пропускном пункте подразделения военной полиции продемонстрировали навыки применения технических средств охраны и действия при отражении нападения диверсионных групп условного противника. Кроме того, военные полицейские в полевых условиях выполнили оборудование и маскировку опорного пункта подразделения.
Всего на полевой выход было привлечено более 40 военнослужащих военной полиции, задействовано несколько единиц армейских бронеавтомобилей «Тигр».