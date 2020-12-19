19.12.2020 (09:30)

Подразделение управления армейского корпуса Черноморского флота обеспечило связь на учениях в Крыму

Подразделение управления армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) выполнило задачи по обеспечению связи во время учений в Крыму.

В ходе командно-штабного тактического учения (КШТУ) Южного военного округа (ЮВО) военнослужащие подразделения управления армейского корпуса ЧФ обеспечили передачу информации и обмен данными, бесперебойную связь видеоконференций и защищённых телефонных переговоров.

Более 100 военнослужащих и около 20 единиц специальной военной техники, включая автоматизированные подвижные единицы и полевой подвижной инфокоммуникационный комплекс, были задействованы для обеспечения взаимодействия подразделений ЮВО, а также командного состава соединений и объединений Черноморского флота в ходе КШТУ и учебных занятий по основным видам подготовки сил.ф

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