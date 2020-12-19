19.12.2020 (09:00)

В Тульском гвардейском воздушно десантном соединении подвели итоги деятельности соединения в 2020 году

Командованием Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения подведены итоги подготовки частей в 2019-2020 учебном году.

Основной упор в оценке деятельности складывался из анализа результатов боевой подготовки подразделений и результатов итоговой проверки. Сравнительный анализ проводился с использованием мультимедийных средств, посредством которых были наглядно показаны критерии оценки подразделений соединения.

Начальники служб соединения в соответствии с планом подведения итогов отметили лучших командиров подразделений.

В ходе подведения итогов командир Тульского соединения гвардии полковник Евгений Тонких вручил кубки, вымпелы и грамоты лучшим командирам.

В ходе подведения итогов деятельности соединения было задействовано более 100 командиров частей и их заместителей.

По итогам деятельности соединения лучшими стали парашютно-десантный полк, артиллерийский и самоходно-артиллерийский дивизионы, парашютно-десантный батальон из города Рязани, а также отдельный батальон материального обеспечения из города Тула.

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