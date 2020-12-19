19.12.2020 (08:14)

Инспектора ВАИ совместно с сотрудниками ГИБДД по Сахалинской области провели занятия с военнослужащими армейского корпуса ВВО по безопасности дорожного движения

В соответствии с указаниями командующего войсками Восточного военного округа генерал-полковника Геннадия Жидко, должностными лицами территориальной военной автоинспекции (ВАИ) совместно с сотрудниками управления ГИБДД по Сахалинской области, проведены дополнительные занятия с военными водителями и военнослужащими-владельцами личного транспорта соединений и воинских частей армейского корпуса ВВО по безопасности дорожного движения в зимних условиях.

В ходе проведения мероприятия инспекторами ВАИ и сотрудниками ГИБДД были проверены документы на транспортные средства, водительские удостоверения, наличие полиса обязательного страхования.

Кроме того, военнослужащие представили состояние автомобильных шин и дисков, наличие и исправность огнетушителей, медицинских аптечек, знаков аварийной остановки, незамерзающих жидкостей в бочках омывателя стёкол.

У военнослужащих имеющих детей было проверено наличие автомобильных кресел, закрепляющих устройств и их соответствие возрасту ребенка, а также комплектность ремней безопасности на заднем ряду сидений.

В рамках обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники ГИБДД по Сахалинской области напомнили водителям и владельцам личного транспорта, что соблюдение правил дорожного движения, скоростного режима, а также своевременное техническое обслуживание автомобиля позволяют сохранить не только свою жизнь и здоровье, а также своих близких и других участников дорожного движения.

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