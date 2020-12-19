Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.12.2020 (08:10)

Свыше 300 автоколонн военной техники сопроводили сотрудники военной автоинспекции ВВО в Приморье в 2020 году

Сотрудники территориальной военной автомобильной инспекции Восточного военного округа, дислоцируемой в г. Уссурийск Приморского края, в 2020 году преодолели более 16 тысяч километров, при этом сопроводили порядка 320 военных автомобильных  колонн общевойсковой армии ВВО.

Кроме того, с военнослужащими объединения сотрудники ВАИ провели свыше 130 занятий по пропаганде безопасности дорожного движения, на которых проверены знания правил дорожного движения, инспекторы напомнили об административной и уголовной ответственности за нарушение ПДД, а также продемонстрировали видеоролики по тематике мероприятия.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Ракетный удар по базе условного противника нанесли «Терминаторы» и «Аллигаторы» армейской авиации ВВО в Приморье
В соединениях и воинских частях общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Забайкальском крае проведен единый день правовых знаний
Танкисты ВВО совершенствуют навыки вождения боевых машин на танкодромах ВВО в Бурятии
Первый этап конкурса «Уверенный прием» стартовал в общевойсковом объединении ВВО в Бурятии

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false