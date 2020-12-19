19.12.2020 (08:10)
Свыше 300 автоколонн военной техники сопроводили сотрудники военной автоинспекции ВВО в Приморье в 2020 году
Сотрудники территориальной военной автомобильной инспекции Восточного военного округа, дислоцируемой в г. Уссурийск Приморского края, в 2020 году преодолели более 16 тысяч километров, при этом сопроводили порядка 320 военных автомобильных колонн общевойсковой армии ВВО.
Кроме того, с военнослужащими объединения сотрудники ВАИ провели свыше 130 занятий по пропаганде безопасности дорожного движения, на которых проверены знания правил дорожного движения, инспекторы напомнили об административной и уголовной ответственности за нарушение ПДД, а также продемонстрировали видеоролики по тематике мероприятия.
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