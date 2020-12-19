19.12.2020 (08:06)

Ракетный удар по базе условного противника нанесли «Терминаторы» и «Аллигаторы» армейской авиации ВВО в Приморье

Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» и Ка-52 «Аллигатор» авиационного соединения армейской авиации Восточного военного округа, дислоцированного в поселке Черниговка Приморского края, нанесли удар по базе условного противника неуправляемыми авиационными ракетами.

По наведению с командного пункта, вертолеты вышли в назначенный район, совершили поиск позиций условного противника, замаскированных под рельеф местности, и провели практические стрельбы с применением неуправляемых ракет по обнаруженным целям. С целью ухода от удара средств ПВО «противника», летчики в воздушном пространстве совершили различные по сложности маневры. Кроме того, экипажи отработали элементы повторного захода для атаки, прикрытия друг друга и ухода из-под ответного удара условного противника.

Сложность полетов заключалась в том, что экипажи действовали на предельно малой высоте с максимальной скоростью полета.

Всего было задействовано около 20 экипажей армейской авиации ВВО и порядка 10 вертолетов.

Учебно-боевые задачи выполнялись также и в ночное время с использованием спутниковых систем навигации, приборов ночного видения и инфракрасной аппаратуры.

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