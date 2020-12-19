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19.12.2020 (08:01)

В соединениях и воинских частях общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Забайкальском крае проведен единый день правовых знаний

В соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, проведен единый день правовых знаний.

Во всех соединениях, воинских частях и подразделениях общевойскового объединения ВВО в Забайкалье прошли инструкторско-методические занятия со всеми категориями военнослужащих по правовой тематике, затрагивающие вопросы прохождения военной службы, социальной защищенности и профилактике неуставных правил взаимоотношений.

В мероприятии приняли участие командный состав воинских частей и подразделений, руководители управлений, отделов и служб. К профилактической работе также были привлечены военнослужащие военной полиции, а также представители различных правозащитных и общественных организаций.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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