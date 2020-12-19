19.12.2020 (08:00)
Танкисты ВВО совершенствуют навыки вождения боевых машин на танкодромах ВВО в Бурятии
Экипажи танков Т-72Б3 мотострелкового соединения Восточного военного округа, совершенствуют навыки вождения боевых машин на танкодроме.
В ходе практической части занятий военнослужащие отрабатывают задачи, как одиночного перемещения, так и в составе подразделений в сложных условиях местности. Экипажи боевых машин преодолевают труднопроходимые заснеженные участки, в частности, подъем в горку с разными углами наклона, участки с ограниченным пространством, колейный мост.
Особое внимание уделяется преодолению сложных участков маршрута в составе подразделений на марше.
Подобные занятия проводятся в рамках боевой подготовки и направлены на совершенствование профессионального мастерства механиков-водителей танков при выполнении учебно-боевых задач на различных ландшафтах местности.