19.12.2020 (07:31)

Первый этап конкурса «Уверенный прием» стартовал в общевойсковом объединении ВВО в Бурятии

В соединении связи Восточного военного округа, дислоцированном в Республике Бурятия, стартовал первый этап конкурса «Уверенный прием», входящий в программу Армейских международных игр.

Военнослужащие отрабатывают практические вопросы на современной специальной технике связи, цифровых радиорелейных станциях, командно-штабных машинах.

В полевых условиях связисты на скорость отрабатывают прокладку проводных линий, развернули защищенные каналы связи, принимают и передают по защищенному каналу большие объемы данных в автоматическом режиме.

В ходе конкурса основное внимание будет уделено выполнению отдельных элементов по настройке сетей связи, отработке учебно-боевых задач по развертыванию командно-штабных машин и аппаратных связи.

Лучшие экипажи примут участие в армейском этапе конкурса «Уверенный прием», где смогут продемонстрировать свой профессионализм.

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