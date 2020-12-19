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19.12.2020 (07:13)

ВКС обеспечили пуск РКН «Союз-2» с космодрома «Восточный»

Боевые расчеты средств наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС обеспечили пуск ракеты космического назначения «Союз-2» с космодрома «Восточный».

Наземные измерительные средства Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова 15-й армии ВКС особого назначения обеспечили устойчивое сопровождение ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» и выведение на орбиту разгонным блоком «Фрегат» 36 космических аппаратов спутниковой связи «One Web».

Специалисты 15-й армии ВКС провели оперативную обработку телеметрической информации ракеты-носителя и разгонного блока на активном участке орбитального полета.

После выведения на орбиту КА «One Web» боевые расчеты Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова провели операции по сведению с орбиты РБ «Фрегат».

Всего в обеспечении запуска КА «One Web» было задействовано около 30 наземных измерительных средств и более 200 военнослужащих боевых расчетов Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова.

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Метки:
ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
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