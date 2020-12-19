19.12.2020 (07:02)

На Камчатке экипажи подводных лодок Тихоокеанского флота приступили к отработке базовой подготовки

На Камчатке на подводных силах Тихоокеанского флота началась базовая подготовка экипажей атомных подводных лодок.

На атомоходах, находящихся в пункте базирования, проводятся тренировки по борьбе за живучесть при возникновении пожара, поступлении воды в отсек, а также по спасению экипажа из условно аварийной лодки.

В ходе тренировок моряки-подводники отрабатывают нормативы герметизации аварийного отсека, одевания индивидуальных средств защиты, создания рубежей обороны, действия при локализации и тушении пожара в отсеке и выходе экипажа через торпедные аппараты.

Кроме того, личный состав аварийного отсека проверяет запасную связь с соседними отсеками и центральным постом.

Отработка навыков по борьбе за живучесть являются обязательным элементом базовой подготовки экипажей перед выходом подводных лодок в море.

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