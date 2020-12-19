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19.12.2020 (02:00)

Балашихинский отряд Юнармейцев имени Алексея Буриличева принял присягу

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В подмосковной Балашихе состоялась присяга отряда Юнармейцев. Мероприятие прошло в культурно-досуговом центре «Заря». Отряду было присвоено имя Героя России вице-адмирала Алексея Буриличева.

После произнесения торжественной клятвы и выступления участников мероприятия, 15 юношам и девушкам были вручены береты юнармейцев.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника штаба объединения ПВО-ПРО Воздушно-космических сил полковник Константин Симоненко, представители местной администрации, общественных организаций, ветераны вооруженных сил, личный состав оркестра объединения ПВО-ПРО ВКС и другие гости.

Начальник штаба Балашихинского Юнармейского движения Вероника Бусыгина в своем выступлении отметила: «Ребята вступают в большую дружную семью: этот отряд семьдесят пятый в нашем городском округе». Руководитель общественной организации ветеранов военной службы, боевых действий и воинов-интернационалистов городского округа Балашихи полковник в отставке Василий Георгиади напутствовал ребят: «Ваш отряд носит имя Героя России, вице-адмирала Алексея Буриличева. У вас есть пример, стремитесь к этому примеру!»

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , ВВС , Юнармия
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