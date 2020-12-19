19.12.2020 (02:00)

Балашихинский отряд Юнармейцев имени Алексея Буриличева принял присягу



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Балашихинский отряд Юнармейцев имени Алексея Буриличева принял присягу

В подмосковной Балашихе состоялась присяга отряда Юнармейцев. Мероприятие прошло в культурно-досуговом центре «Заря». Отряду было присвоено имя Героя России вице-адмирала Алексея Буриличева.

После произнесения торжественной клятвы и выступления участников мероприятия, 15 юношам и девушкам были вручены береты юнармейцев.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника штаба объединения ПВО-ПРО Воздушно-космических сил полковник Константин Симоненко, представители местной администрации, общественных организаций, ветераны вооруженных сил, личный состав оркестра объединения ПВО-ПРО ВКС и другие гости.

Начальник штаба Балашихинского Юнармейского движения Вероника Бусыгина в своем выступлении отметила: «Ребята вступают в большую дружную семью: этот отряд семьдесят пятый в нашем городском округе». Руководитель общественной организации ветеранов военной службы, боевых действий и воинов-интернационалистов городского округа Балашихи полковник в отставке Василий Георгиади напутствовал ребят: «Ваш отряд носит имя Героя России, вице-адмирала Алексея Буриличева. У вас есть пример, стремитесь к этому примеру!»

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