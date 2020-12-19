19.12.2020 (01:00)

Экипажи ВТА выполнили полеты в сложных метеоусловиях

В Тверском соединении военно-транспортной авиации летчики выполнили полеты в сложных метеоусловиях на самолетах Ил-76.

Это первые полеты в «метеоминимуме» в новом учебном году

Во время полетов отрабатывались взлет, полет по заданному маршруту, посадка по приборам в условиях низкой облачности и сильными порывами ветра.

Полеты проходили на аэродромах в Тверской, Псковской и Брянской областях.

Основной задачей данных полетов является поддержание уровня натренированности и боеготовности экипажей выполнять полеты в любых погодных условиях на любых аэродромах, а также подготовка молодых экипажей при минимуме погоды, повышение квалификационных разрядов молодого летного состава.

Всего было задействовано более 10 самолетов Ил-76.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице