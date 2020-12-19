19.12.2020 (01:00)
Экипажи ВТА выполнили полеты в сложных метеоусловиях
В Тверском соединении военно-транспортной авиации летчики выполнили полеты в сложных метеоусловиях на самолетах Ил-76.
Это первые полеты в «метеоминимуме» в новом учебном году
Во время полетов отрабатывались взлет, полет по заданному маршруту, посадка по приборам в условиях низкой облачности и сильными порывами ветра.
Полеты проходили на аэродромах в Тверской, Псковской и Брянской областях.
Основной задачей данных полетов является поддержание уровня натренированности и боеготовности экипажей выполнять полеты в любых погодных условиях на любых аэродромах, а также подготовка молодых экипажей при минимуме погоды, повышение квалификационных разрядов молодого летного состава.
Всего было задействовано более 10 самолетов Ил-76.
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