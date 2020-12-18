Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.12.2020 (20:50)

В Ульяновском гвардейском десантно-штурмовом соединение ВДВ состоялась тренировка по РХБ защите в новом периоде обучения

В Ульяновском гвардейском десантно-штурмовом соединение Воздушно-десантных войск прошёл первый в новом учебном периоде единый день радиационной химической и биологической (РХБ) защиты.

В ходе проведения тренировки военнослужащие действовали в обстановке применения условным противником оружия массового поражения (ОМП), дежурные смены отрабатывали свои действия по сигналам оповещения, личный состав соединения выполнял нормативы по применению средств индивидуальной зашиты.

Основной целью данных тренировок является закрепление навыков военнослужащих по использованию современных средств индивидуальной защиты в условиях применения противником оружия массового поражения.

Военнослужащие оценивались как по одиночной подготовке, так и по действиям в составе подразделений. Личный состав выполнил нормативы на оценки «хорошо» и «отлично».

Новости по теме:
Курсанты ДВОКУ и военнослужащие морской пехоты Тихоокеанского флота совершили совместные прыжки с парашютом в Приморье
Около двухсот военнослужащих ВДВ приняло участие в тактико-огневом занятии на полигоне в Волгоградской области
На полигоне под Ульяновском в зимнем периоде обучения пройдут интенсивную боевую подготовку более 2,5 тыс. военнослужащих ВДВ
Морпехи Каспийской флотилии совершат прыжки с парашютом на занятиях по воздушно-десантной подготовке

Метки:
Воздушно-десантная подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false