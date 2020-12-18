18.12.2020 (20:50)

В Ульяновском гвардейском десантно-штурмовом соединение ВДВ состоялась тренировка по РХБ защите в новом периоде обучения

В Ульяновском гвардейском десантно-штурмовом соединение Воздушно-десантных войск прошёл первый в новом учебном периоде единый день радиационной химической и биологической (РХБ) защиты.

В ходе проведения тренировки военнослужащие действовали в обстановке применения условным противником оружия массового поражения (ОМП), дежурные смены отрабатывали свои действия по сигналам оповещения, личный состав соединения выполнял нормативы по применению средств индивидуальной зашиты.

Основной целью данных тренировок является закрепление навыков военнослужащих по использованию современных средств индивидуальной защиты в условиях применения противником оружия массового поражения.

Военнослужащие оценивались как по одиночной подготовке, так и по действиям в составе подразделений. Личный состав выполнил нормативы на оценки «хорошо» и «отлично».

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