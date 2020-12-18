18.12.2020 (20:32)

ДОСААФ России и Оргкомитет военно-патриотической подготовки «ЗАРЯ» подписали соглашение о сотрудничестве

В Центральном Совете ДОСААФ России 17 декабря 2020 г. состоялось подписание двухстороннего соглашения о сотрудничестве между Общероссийской общественной организацией «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» и Автономной некоммерческой организацией «Оргкомитет военно-патриотической подготовки «ЗАРЯ».

Развитие военно-тактических игр должно стать одним из важных элементов поддержки Вооруженных Сил Российской Федерации. Деятельность оргкомитета «Заря» направлена на патриотическое воспитание учащейся и рабочей молодежи и помогает получить основы допризывной подготовки.

Проект «Заря» — это современный аналог знаменитой советской военно-патриотической игры «Зарница». Основная разница между «Зарницей» и «Зарей» в том, что действия последней максимально приближены к реальным боевым условиям. В игре задействуется настоящая армейская техника.

Целью подписания соглашения является совместная реализация программы подготовки граждан Российской Федерации к прохождению военной службы в Вооруженных Силах и других силовых структурах.

Соглашение подписал председатель ДОСААФ России Александр Колмаков, от АНО «Оргкомитет военно-патриотической подготовки «ЗАРЯ» — ее председатель Герой Советского Союза Александр Солуянов.

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