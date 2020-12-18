18.12.2020 (20:10)

В Уссурийском отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении ВДВ проведены боевые стрельбы взводов

На полигоне Барановский в Приморском крае проведены боевые стрельбы с личным составом взводов (БСВ) десантно-штурмового батальона отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Уссурийска.

Цель занятия – отработка действий личного состава взводов при ведении боевых действий, а также достижение максимальной слаженности личного состава при выполнении учебно-боевых задач.

Непосредственно перед началом стрельбы с командирами подразделений были проведены показные занятия по доведению требований по организации боевой подготовки подразделений.

В рамках занятия командиры взводов отработали порядок управления подчиненными подразделениями и средствами усиления в условиях, максимально приближенных к боевым, отработали вопросы ведения оборонительного боя и порядок действий в наступлении на боевых машинах.

В ходе практического занятия десантники вели огонь сходу по появляющимся и движущимся мишеням на дальности от 300 до 2500 метров из штатного вооружения БМП-2, стрелкового оружия и гранатометов.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице