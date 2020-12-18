Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.12.2020 (20:00)

Нахимовцы приняли участие в онлайн-игре по географии

Нахимовцы приняли участие в онлайн - игре по географии, посвященной 200-летию открытия берегов Антарктиды русскими мореплавателями Ф.Ф Беллинсгаузеном и М.Ф. Лазаревым, которая проводилась среди воспитанников довузовских образовательных организаций Санкт-Петербурга. Игра была организована Санкт-Петербургским кадетским корпусом «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации».

В игре участвовали 6 команд, по две команды от трех общеобразовательных учреждений Министерства обороны: Нахимовского военно-морского училища, кадетского корпуса «Пансион воспитанниц» и Санкт-Петербургского суворовского военного училища.

Командам предварительно были даны задания по теме «Антарктида». Две команды Нахимовского военно-морского училища -  «Мирный» и «Восток» добросовестно подготовились к игре.

В команду «Мирный» вошли воспитанники 5 класса: Матвей Заречнов, Тамерлан Козловский, Владислав Любвин,  Кирилл Сморыго, Вадим Щербаков. Команда «Восток» представлена воспитанниками 5 класса: Дмитрий Антонов, Глеб Жеребцов, Радомир Курилов, Андрей Лисюткин, Илья Никитин. В трех раундах команды отвечали на вопросы об Антарктиде, расшифровывали географические объекты, создавали коллажи.

 По итогам игры 1 место заняла команда «Мирный» Нахимовского военно-морского училища. Руководство НВМУ поздравило воспитанников 5 классов и их преподавателя географии Нину  Кириченко, а также педагога-организатора Светлану   Яковлеву.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Санкт-Петербурге открылась уникальная выставка Центрального военно-морского музея в Санкт-Петербурге о корабельных животных «Корабельные любимцы»
В Главном командовании Военно-Морского Флота прошли мероприятия, приуроченные к переименованию Центрального узла связи ВМФ
О животных на военных кораблях расскажет уникальная выставка Центрального военно-морского музея в Санкт-Петербурге
Офицеры морской пехоты Каспийской флотилии выполнили десантирование с управляемыми парашютами специального назначения «Арбалет-2»

Метки:
Военно-Морской Флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false