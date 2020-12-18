18.12.2020 (20:00)

Нахимовцы приняли участие в онлайн-игре по географии

Нахимовцы приняли участие в онлайн - игре по географии, посвященной 200-летию открытия берегов Антарктиды русскими мореплавателями Ф.Ф Беллинсгаузеном и М.Ф. Лазаревым, которая проводилась среди воспитанников довузовских образовательных организаций Санкт-Петербурга. Игра была организована Санкт-Петербургским кадетским корпусом «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации».

В игре участвовали 6 команд, по две команды от трех общеобразовательных учреждений Министерства обороны: Нахимовского военно-морского училища, кадетского корпуса «Пансион воспитанниц» и Санкт-Петербургского суворовского военного училища.

Командам предварительно были даны задания по теме «Антарктида». Две команды Нахимовского военно-морского училища - «Мирный» и «Восток» добросовестно подготовились к игре.

В команду «Мирный» вошли воспитанники 5 класса: Матвей Заречнов, Тамерлан Козловский, Владислав Любвин, Кирилл Сморыго, Вадим Щербаков. Команда «Восток» представлена воспитанниками 5 класса: Дмитрий Антонов, Глеб Жеребцов, Радомир Курилов, Андрей Лисюткин, Илья Никитин. В трех раундах команды отвечали на вопросы об Антарктиде, расшифровывали географические объекты, создавали коллажи.

По итогам игры 1 место заняла команда «Мирный» Нахимовского военно-морского училища. Руководство НВМУ поздравило воспитанников 5 классов и их преподавателя географии Нину Кириченко, а также педагога-организатора Светлану Яковлеву.

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