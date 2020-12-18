18.12.2020 (19:40)

Военная академия радиационной, химической и биологической защиты приняла участие в военно-спортивном онлайн-форуме юнармейских отрядов

Представители Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко и Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева приняли участие в военно-спортивном онлайн-форуме юнармейских отрядов и патриотических клубов Центрального федерального округа.

Программа форума была организована в дистанционном режиме и представляла собой комплекс мероприятий по патриотическому воспитанию и подготовке юношей к служению в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Курсанты и офицеры Военной академии приняли активное участие в тематической площадке «Есть такая профессия – Родину защищать», где рассказали о порядке прохождения службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и о поступлении в военно-учебные заведения, в том числе о поступлении и обучении в Военной академии радиационной, химической и биологической защиты. В ходе форума ответили на вопросы, связанные с поступлением в военные вузы.

В форуме приняли участие 15 регионов Российской Федерации, более 25 юнармейских отрядов, тем самым, общее количество участников превысило 1000 человек. Каждый из присутствующих подчерпнул для себя новые, актуальные моменты, которые в дальнейшем помогут в поступлении в Военную академию РХБ защиты и другие военные вузы.

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