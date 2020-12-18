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18.12.2020 (19:26)

Воспитанники спортивной школы ЦСКА, г. Санкт-Петербург завоевали 5 медалей Первенства России по подводному спорту

В городе на Неве состоялось Первенство России по подводному спорту. Воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва ЦСКА, г. Санкт-Петербург завоевали на этих соревнованиях 4 серебряных и 1 бронзовую медали.

В Центре водных видов спорта «Невская волна» собралось более 250 пловцов из 23 регионов. В течение четырех соревновательных дней спортсмены разыгрывали награды в четырех дисциплинах: плавание в ластах, плавание в классических ластах, подводное плавание и ныряние.

В соревновании смешанных четверок на дистанции 50 метров воспитанники СШ (ОРК) ЦСКА, г. Санкт-Петербург Александр Малышев и Вячеслав Нетреба, а также Влада Маркина и Мария Сальникова стали серебряными призерами с завершением эстафеты с результатом 1 минута 12,24 секунды, уступив команде из Томской области 2,74 секунды. Бронзовую медаль в данной дисциплине завоевала команда Свердловской области (1 минута 12,35 секунды).

Также Вячеслав Нетреба завоевал «серебро» в нырянии в длину на 50 метров с результатом 15,23 секунды. Первое место занял Алексей Берестов из Томской области (15,22 секунды), «бронзу» завоевал Степан Пугачев из Челябинской области (15,79 секунды).

Армейская спортсменка из Санкт-Петербурга Марина Шушкина, Влада Маркина, Мария Сальникова и Александра Латенкова в составе команды заняли второе место в эстафете плавание в ластах на дистанции 100 метров с результатом 2 минуты 50,82 секунды, уступив 3,84 секунды команде из Томской области. Замкнула тройку лидеров команда из Красноярского края (2 минуты 52,80 секунды).

В заплыве с ластами на 50 метров Мария показала третий результат, финишировав со временем 18,68 секунды. Победителем в заплыве стала Диана Слисева из Томской области (18,46 секунды). Второе место заняла Влада Маркина из Санкт-Петербурга (18,67 секунды).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Спорт
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