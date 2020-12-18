18.12.2020 (19:20)

Рядовые спортивной роты ЦСКА, г. Балашиха стали победителями Всероссийских соревнований по прыжкам на батуте

В Москве прошли Всероссийские соревнования «Памяти Заслуженного тренера СССР В.Д. Павловского» по прыжкам на батуте, принесшие представителям армейского Клуба две золотые награды.

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Балашиха Максим Рябиков стал лучшим на акробатической дорожке. В финале Рябиков набрал 71,400 балла, что позволило ему обойти Амира Ачмиза (69,700 балла) и Максима Зенченкова (69,200 балла) и подняться на первую ступень пьедестала почета.

Еще один рядовой армейской спортивной роты г. Балашиха Борис Самсонов также взял в Москве «золото». В финале дисциплины «двойной минитрамп» представитель ЦСКА набрал 74,400 балла. Второе место с результатом 72,200 балла занял Павел Клочков. Замкнул тройку лидеров Амир Ачмиз – 68,700 балла.

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