18.12.2020 (19:11)

В Санкт-Петербурге открылась уникальная выставка Центрального военно-морского музея в Санкт-Петербурге о корабельных животных «Корабельные любимцы»

В Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого открылась фотовыставка «Корабельные любимцы», рассказывающая о животных, для которых военные корабли стали родным домом. Посетители выставки могут увидеть более 100 фотографий, сделанных на кораблях как императорского, так и современного Военно-Морского Флота, героями которых стали четвероногие «матросы».

Директор ЦВММ имени императора Петра Великого Руслан Нехай, поздравив коллектив с открытием новой выставки, особо остановился на том, что она полностью создана коллективом фотографического фонда музея, где сокураторами проекта выступили заведующая фондом Марина Круглова и Виктор Мозговой при участии сотрудников фонда Елены Калякиной и Игоря Миляева. Создав интересную экспозицию, авторский коллектив уверенно потеснил в выставочном пространстве ЦВММ фонды хранения моделей кораблей и изобразительного искусства, которым обычно отдается приоритет при реализации выставочных проектов.

«Открытие этой и многих других наших выставки, это не только привычное всем нам дело. В сегодняшних условиях эта ритмичная, хорошо продуманная и отлично выполненная работа – « , - сказал директор Центрального военно-морского музея Руслан Нехай

Сокуратор выставки Марина Круглова поддержала этот настрой, добавив, что завершающая выставочный сезон этого непростого года экспозиция должна была, по замыслу ее создателей прозвучать мажорной нотой, - «Меняли эпохи, менялся флот, но неизменными оставались моряки, которые в самых сложных условиях находили отдохновение в общении с братьями нашими меньшими. Выставка дает прекрасную возможность полюбоваться четвероногими «матросами», дарившим людям радость, - сказала Марина Круглова, напомнив, что рассказы об этом нашли свое отражение в произведениях русской морской литературе.

И пусть персонажи сегодняшней выставки не столь имениты как герои произведений таких писателей, Станюкович, Новиков-Прибой, Колбасьев или Конецкий, буквально за каждой их фотографией своя очень интересная история, многие из которых рассказал сокуратор выставки Виктор Мозговой в ходе первой экскурсии по ее экспозиции.

«Корабельные любимцы» - уникальная фотовыставка с таким названием о животных на кораблях флота начала работать сегодня, 18 декабря 2020 года в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого. Вниманию посетителей выставки предложены более 100 фотографий, выполненных как известными мастерами, так и любителями — ветеранами Военно-Морского Флота.

Во времена возникновения регулярных военных парусных флотов и появления корпуса морских офицеров из числа представителей аристократии возник обычай содержания домашних любимцев. Эта мода вошла в обиход, прежде всего, в Великобритании в период правления короля Генриха VIII. До сих пор существует поговорка: «Английская семья без собаки – это не семья». В те времена, британец, отправляясь в дальнее плавание, не желал расставаться со своим любимцем и брал его с собой на корабль.

Этот обычай подсмотрел у англичан Петр I.

Любопытно, что в Британии обычай содержания на кораблях любимых животных ныне утрачен, а в России сохранился до сих пор. Уже много лет из одной редакции Корабельного устава ВМФ переходит в другую следующая статья: «Держать на корабле животных личному составу разрешается лишь с разрешения командира корабля. Животные должны быть немедленно удалены с корабля, если есть подозрение, что у них появилась болезнь, опасная для здоровья людей, а также, если замечено дурное обращение с животными личного состава» (КУ ВМФ-2001 г., ст. 456).

В свою очередь матросы, глядя на офицеров, тоже начали приручать животных. Обычно это происходило стихийно. Гуляя по городу, моряки замечали голодного, промокшего, замерзшего щенка и забирали его с собой на корабль. Командование редко противилось подобной инициативе, понимая, что морякам необходима психологическая разрядка. Подобные случаи нашли свое отражение в произведения русской морской литературе таких писателей, как К. М. Станюкович, А. С. Новиков-Прибой, С. А. Колбасьев, Л. С. Соболев, Г. К. Граф, В. П. Костенко и В. В. Конецкий.

Был и еще один путь проникновения животных на корабли, причем чисто российский, не имеющий аналогов ни в одном из иностранных флотов, — это научный. Русские корабли, совершая дальние плавания, в том числе кругосветные, вели широкий спектр научных исследований: географических, гидрографических, гидрологических, этнографических и др. Но кроме всего прочего Академия наук ставила морякам задачу сбора коллекций флоры и фауны по маршруту перехода корабля. Вот откуда на борт попадали порой самые экзотические животные.

Реже животные попадали на корабли в качестве «представительских подарков». Так, например, в 1889-1890 годах крейсер «Память Азова» совершал дальнее плавание под брейд-вымпелом наследника российского престола, Великого князя Николая Александровича. Во время посещения столицы Сиама города Бангкок тамошний король Чулалонгкорн (Рама V) подарил будущему императору Николаю II целую коллекцию интереснейших зверюшек: двух слонят, пантеру, двух белых обезьян, а также различных тропических птиц. Для их содержания на корабле был обустроен зверинец.

По мнению сотрудников Центрального военно-морского музея «можно предположить, что в коллекции Зоологического музея имеются экспонаты, доставленные военными моряками, а может быть, в отечественных зоопарках до сих пор живут потомки корабельных любимцев, пришедших в Россию по морям и океанам».

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