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18.12.2020 (19:01)

Мотострелки и морские пехотинцы Северного флота подвели итоги боевой подготовки за 2020 год

В сухопутных и береговых войсках Северного флота подвели итоги боевой подготовки за 2020 год, план которой выполнен в полном объёме.

Программа подготовки мотострелков и морских пехотинцев существенных изменений не претерпела. За год ими было выполнено более 2600 прыжков с парашютом, проведено более 400 боевых стрельб отделений, около 200 боевых стрельб взводов, более 180 ротных и батарейных тактических учений.

Около трёх десятков тактических учений уровня батальона и бригады было отработано с боевой стрельбой. В Арктике на полуострове Таймыр проведено межвидовое тактическое учение подразделений отдельной бригады морской пехоты с привлечением арктической группировки сил и войск Северного флота, ВДВ и военно-транспортной авиацией ВКС России.

Военнослужащие сухопутных и береговых войск флота приняли участие в 20 конкурсах Международных армейских игр АрМИ-2020. В конкурсе «Соколиная охота» расчет тактических беспилотных летательных аппаратов отдельной арктической мотострелковой бригады занял второе место.

По результатам итоговой проверки три подразделения бригады морской пехоты: третья десантно-штурмовая рота, первая разведывательная рота, вторая рота морской пехоты и одно подразделение отдельной арктической мотострелковой бригады - стрелковая рота (снайперов) подтвердили почетное звание ударных.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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