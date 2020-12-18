18.12.2020 (18:30)

Вторая партия вакцины от коронавирусной инфекции доставлена в Южный военный округ

Вторая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19 в количестве 2 тыс. доз поступила в Южный военный округ (ЮВО).

Вакцинация будет проведена в соединениях и воинских частях, где личный состав привлекается к несению боевого дежурства, а также выполнению служебных задач в отрыве от пунктов постоянной дислокации. Привить планируется личный состав экипажей боевых кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии, боевые расчеты комплексов ПВО, летчиков, выполняющих задачи в составе дежурных пар и звеньев оперативно-тактической авиации, а также подразделений военной полиции.

Кроме того, на следующей неделе будет проведена повторная вакцинация медицинского персонала ЮВО, работающего с больными коронавирусной инфекцией, командного состава и военнослужащих из состава дежурных смен регионального и территориальных центров управления оперативно-стратегического командования ЮВО.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице