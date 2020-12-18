18.12.2020 (18:26)

Командующий Балтийским флотом представил офицерам штаба нового командира Ленинградской военно-морской базы

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов представил офицерам штаба Ленинградской военно-морской базы (ВМБ) нового командира базы — капитана 1 ранга Андрея Салошина. До назначения на новую должность Андрей Салошин проходил службу в должности командира 43-й дивизии ракетных кораблей Северного флота.

Капитан 1 ранга Андрей Салошин родился 22 октября 1976 года. Основные этапы офицерской службы проходил на кораблях 43-й дивизии ракетных кораблей Северного флота.

После окончания Калининградского высшего военно-морского училища в 1998 году был назначен командиром батареи на ракетный крейсер «Маршал Устинов» и прошёл путь до командира ракетно-артиллерийской боевой части корабля.

С 2006 по 2008 год был старшим помощником командира эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков».

В 2011 году по окончании Военно-морской академии имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова был назначен старшим помощником командира экипажа тяжёлого авианесущего крейсера проекта 11430.

С марта 2013 по октябрь 2015 года — командир экипажа, затем командир универсального вертолётно-десантного корабля «Владивосток».

В 2015 году Андрей Салошин стал начальником штаба 43-й дивизии ракетных кораблей Северного флота. В 2019 году указом Президента Российской Федерации назначен командиром этого соединения.

За годы службы награждён медалью «Ушакова», орденом «За военные заслуги», Почётной грамотой Президента Российской Федерации и 11 медалями.

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