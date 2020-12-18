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18.12.2020 (18:21)

Специалисты РХБ защиты ЦВО скрыли позиции артиллерии под Самарой

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической РХБЗ защиты Центрального военного округа (ЦВО) скрыли развёртывание артиллерийских орудий на огневых позициях.

В практических действиях на Рощинском полигоне под Самарой военнослужащие применили термодымовые машины ТДА-3 и реактивные огнеметы РПО-Д «Шмель» с дымовым боеприпасом, создав аэрозольное облако, протяженностью около одного километра перед фронтом условного противника. Таким образом военным специалистам подразделений РХБ защиты удалось скрыть от приборов наблюдения «противника» развёртывание на огневых позициях 100-миллиметровых противотанковых орудий МТ-12 «Рапира» и 122- миллиметровых гаубиц Д-30, что позволило артиллеристам выполнить задачи по нанесению огневых ударов по скоплению живой силы и бронетехники условного противника.

В практических действиях приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц боевой и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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