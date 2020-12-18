18.12.2020 (18:19)

В мотострелковое соединение ЦВО под Оренбургом поступило 15 модернизированных БМП-2М

В мотострелковое соединение Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированное в Оренбургской области, поступило 15 единиц модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М.

В БМП-2М значительно усовершенствованы возможности прицеливания и наблюдения, в том числе и в ночное время. На вооружении находятся автоматическая 30-мм пушка и спаренный 7,62-мм пулемет ПКТ, 30-мм автоматический гранатомет АГ-17, ПТУР «Корнет». Также боевая машина укомплектована новой помехозащищенной радиостанцией Р-168 «Акведук».

По сравнению с предыдущими образцами БМП-2М имеет более развитую систему управления огнем и усиленный комплекс вооружения, что позволит повысить боеспособность мотострелковых подразделений 2-й общевойсковой армии ЦВО.

Справочно:

2-я общевойсковая армия — крупнейшее воинское формирование в Приволжском федеральном округе, входит в состав Центрального военного округа. В её составе находятся мотострелковые, артиллерийские, зенитные воинские части и соединения, в том числе и ракетная бригада, оснащённая ОТРК «Искандер-М», и единственная в России миротворческая мотострелковая бригада, а также части инженерных войск, РХБ защиты, подразделения материально-технического обеспечения.

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