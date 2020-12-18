18.12.2020 (18:11)

В Самаре увековечили память кавалера ордена Красной Звезды фронтовика Константина Стычкова

В Самаре открыли мемориальную доску Константину Георгиевичу Стычкову, который за свои подвиги в годы Великой Отечественной войны был награжден орденом Красной Звезды, орденами Отечественной войны I и II степеней.

В торжественной церемонии приняли участие жена ветерана Таисия Стычкова, командование и военнослужащие 2-й армии Центрального военного округа, ветераны и действующие представители контрразведки, руководители и педагоги школы и юнармейцы. Последние прочитали стихи про фронтовика, рассказали собравшимся его биографию.

Мемориальная доска была открыта на стене у центрального входа в общеобразовательную школу № 49, расположенную в Промышленном районе Самары. Ранее, 28 октября 2020 года, школе было присвоено имя ветерана военной контрразведки Константина Стычкова, который внес большой вклад в патриотическое воспитание учащихся школы.

Константин Георгиевич Стычков родился 4 ноября 1923 года. В ноябре 1941 года был призван в ряды Красной Армии. Подготовку проходил в Абакане, где формировалась 309-я Сибирская стрелковая дивизия. В апреле 1942 года дивизия была направлена на фронт под Воронеж. В 1943 году в составе Воронежского фронта участвовал в боях на Курской дуге. Освобождал Украину. С мая 1944 года служил в военной контрразведке «Смерш». Воевал на территории Польши, Германии и закончил войну в Чехословакии. После войны Константин Георгиевич служил на Украине, в группе советских войск в Германии, в Уральском военном округе, Тихоокеанском пограничном округе на Чукотке, в 4-й отдельной армии ПВО в Куйбышеве.

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