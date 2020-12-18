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18.12.2020 (18:37)

Замминистра обороны России Алексей Криворучко проверил ход выполнения гособоронзаказа на заводе «Северная верфь»

В ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на судостроительном заводе «Северная верфь».

Замглавы военного ведомства осмотрел процесс строительства кораблей в интересах ВМФ России, а также провел совещание с руководством АО «Объединенная судостроительная корпорация» и представителями судостроительных предприятий северо-западного региона России.

В настоящее время на судостроительном заводе «Северная верфь» по контрактам с министерством обороны продолжается строительство шести фрегатов проекта 22350, пяти корветов проектов 20380, 20385 и 20386, судна тылового обеспечения проекта 23120.

Алексей Криворучко осмотрел несколько кораблей на достроечной набережной завода и заслушал доклад о результатах государственных испытаниях головного корвета проекта 20385 «Гремящий», а также о строительстве судна тылового обеспечения 23120 «Всеволод Бобров». «Мы ожидаем, что корвет «Гремящий» уже в текущем году будет передан в состав Военно-морского флота России, а сдача судна тылового обеспечения «Всеволод Бобров» состоится в первой половине 2021 года. Предприятие соблюдает все сроки проведения государственных испытаний по сдаточным заказам,  работы проводятся в  соответствии  с установленным графиками», - заявил заместитель главы военного ведомства.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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