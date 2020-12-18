18.12.2020 (17:25)

Впервые командиры подразделений общевойсковой армии ЗВО изучили новые формы организации боевой подготовки в интерактивном режиме

Впервые командиры подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) изучили новые формы и методы организации боевой подготовки в интерактивном режиме.

Лекции проходили по видео-конференц-связи на протяжении недели, в ходе которых командиры подразделений совершенствовали методы проведения занятий по тактической, технической, огневой и физической подготовке. Также военнослужащим продемонстрировали принципы и особенности боевой подготовки при работе с новой учебно-материальной базой, включающий в себя «умные» мишени и современные габионные укрытия.

С особым вниманием рассматривались вопросы организации боевой подготовки с учётом противодействия распространению вирусных заболеваний среди личного состава, а также проведения проверки командиров подразделений по темам ротного хозяйства и знанию функциональных обязанностей.

Завершился сбор занятиями по вождению боевых машин и стрельбе из стрелкового оружия, во время которых командиры продемонстрировали свои профессиональные навыки и способность передачи опыта солдатам.

Всего в мероприятии принимали участие около 300 командиров подразделений общевойсковой армии ЗВО из Воронежской, Московской, Смоленской, Белгородской, Брянской и Курской областей, которые прослушали свыше 20 интерактивных курсов и прошли около 30 практических занятий на полигонах.

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