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18.12.2020 (17:19)

В Подмосковье разведчики ЗВО прошли проверку на психологической полосе препятствий

В Подмосковье военные психологи гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) проверили моральную устойчивость военнослужащих разведывательных подразделений Таманской мотострелковой дивизии на психологической полосе препятствий.

Более 300 метров и свыше 30 препятствий преодолели военнослужащие через дым покрышек, пулеметный огонь и постоянные взрывы под ногами. Условия, в которых разведчики преодолевали препятствия были максимально приближены к боевым, во время тренировки было применено около 150 единиц имитационных средств, включая взрывпакеты и дымы. Военнослужащие преодолевали полосу попарно, боевыми двойками, осуществляя физическую и моральную поддержку друг друга.

Контроль за прохождением полосы осуществлялся психологами соединения, у каждого военнослужащего производился замер психологического состояния до и после преодоления полосы препятствий.

В проверке приняло участие более 300 военнослужащих разведывательных подразделений Таманской мотострелковой дивизии танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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