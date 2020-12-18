Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.12.2020 (17:13)

В Подмосковье танкисты ЗВО уничтожили колонну бронетехники условного противника, применив «танковую карусель»

В Московской области на полигоне Головеньки военнослужащие Кантемировской дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках тактико-специального учения провели боевые стрельбы из вооружения танков Т-80У с применением метода повышенного темпа стрельбы — «танковой карусели».

По замыслу учения, танкисты находились в засаде, их задачей было уничтожить колонну тяжелобронированной техники условного противника на марше. При приближении условного противника на прицельное расстояние выстрела экипажи получили команду «Огонь!» и приступили к уничтожению живой силы и бронетехники условного противника осколочно-фугасными и бронебойными снарядами.

В ходе занятия танкисты выполнили более 300 выстрелов из 125-мм орудий танков Т-80У. Особенностью выполнения стрельб методом «танковой карусели» является попарная, поочередная стрельба танков. Это позволяет вести непрерывный огонь и компенсировать время перезарядки.

Всего к тактико-специальному учению привлекались более 350 военнослужащих было задействовано свыше 120 единиц вооружения, военной и специальной техники Кантемировской танковой дивизии.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Сапёры Балтийского флота обезвредили 49 артиллерийских снарядов времён Великой Отечественной войны
Летчики морской авиации Балтийского флота исполнили мечту тяжелобольного ребёнка, взяв его в учебно-тренировочный полет на вертолёте
В Военной академии войсковой ПВО состоялся межвузовский научно-практический семинар
Заключительная партия КРУС «Стрелец-М» поступила на вооружение снайперов общевойсковой армии ЗВО в Воронежской области

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false