18.12.2020 (16:58)
С российскими военнослужащими в Приднестровье проведено занятие по специальной подготовке
С личным составом мотострелкового батальона Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведено занятие по специальной подготовке для действий в составе российского воинского контингента (РВК) миротворческих сил (МС).
В ходе занятия военнослужащие сдавали тесты, которые включали в себя вопросы функциональных обязанностей при несении службы на миротворческих постах в Зоне безопасности, а также нормы международного права.
Специальная подготовка РВК МС, помимо языка, включает в себя изучение военно-политической обстановки в районе конфликта, норм международного права, культурных и исторических особенностей региона. Благодаря таким занятиям военнослужащие изучают не только иностранный язык, но и расширяют свой кругозор, познавая культуру, традиции и этнографические особенности региона.